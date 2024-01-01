Connectpay

Connectpay

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Вебсайт: connectpay.com

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ConnectPay — одна з установ електронних грошей (EMI) у Литві, яка найшвидше розвивається, — провідний фінтех-центр у континентальній Європі, який надає банківські послуги для інтернет-компаній. Пропонуючи рішення єдиного вікна для всіх платіжних засобів під одним дахом, ConnectPay забезпечує безперебійну реєстрацію та досвід бутик-банкінгу. Основною діяльністю та фокусом ConnectPay є банківські платіжні послуги для ділових та інституційних клієнтів: - Платежі: єврозона (миттєві) і транскордонні - Рахунки: бізнес і сегреговані - API: онлайн-банкінг і торговельні - Прийом платежів: банківські та карткові платежі (Нідерланди). , FI & DE) – Корпоративні картки – BaaS (банківська послуга як послуга) ConnectPay ліцензовано та регулюється Банком Литви та підпорядковується нормативній базі Європейського центрального банку.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: connectpay.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

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Infinity

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paymongo.com

MX

MX

mx.com

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