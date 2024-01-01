ConnectPay — одна з установ електронних грошей (EMI) у Литві, яка найшвидше розвивається, — провідний фінтех-центр у континентальній Європі, який надає банківські послуги для інтернет-компаній. Пропонуючи рішення єдиного вікна для всіх платіжних засобів під одним дахом, ConnectPay забезпечує безперебійну реєстрацію та досвід бутик-банкінгу. Основною діяльністю та фокусом ConnectPay є банківські платіжні послуги для ділових та інституційних клієнтів: - Платежі: єврозона (миттєві) і транскордонні - Рахунки: бізнес і сегреговані - API: онлайн-банкінг і торговельні - Прийом платежів: банківські та карткові платежі (Нідерланди). , FI & DE) – Корпоративні картки – BaaS (банківська послуга як послуга) ConnectPay ліцензовано та регулюється Банком Литви та підпорядковується нормативній базі Європейського центрального банку.

Вебсайт: connectpay.com

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