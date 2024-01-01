Helcim – це платіжна компанія, яка дозволяє підприємствам легко приймати кредитні картки. Helcim зосереджується на наданні кращої платіжної послуги, спрощуючи реєстрацію, надаючи розумніші платіжні інструменти та роблячи доступнішими платежі. Ми знаємо, що отримання грошей є центральним для вашого бізнесу, тому ми прагнемо забезпечити кращий досвід обробки кредитних карток на кожному кроці. Ви можете зареєструвати обліковий запис Helcim за лічені хвилини. Без складних документів і легкого онлайн-схвалення ви можете розпочати роботу одразу. Ваш обліковий запис Helcim дозволяє вам приймати платежі від ваших клієнтів особисто, онлайн, через програму, по телефону, за рахунком-фактурою тощо, і ми пишаємося тим, що пропонуємо всю цю гнучкість без додаткових витрат.

Вебсайт: helcim.com

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