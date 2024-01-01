Helcim

Helcim

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Вебсайт: helcim.com

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Helcim – це платіжна компанія, яка дозволяє підприємствам легко приймати кредитні картки. Helcim зосереджується на наданні кращої платіжної послуги, спрощуючи реєстрацію, надаючи розумніші платіжні інструменти та роблячи доступнішими платежі. Ми знаємо, що отримання грошей є центральним для вашого бізнесу, тому ми прагнемо забезпечити кращий досвід обробки кредитних карток на кожному кроці. Ви можете зареєструвати обліковий запис Helcim за лічені хвилини. Без складних документів і легкого онлайн-схвалення ви можете розпочати роботу одразу. Ваш обліковий запис Helcim дозволяє вам приймати платежі від ваших клієнтів особисто, онлайн, через програму, по телефону, за рахунком-фактурою тощо, і ми пишаємося тим, що пропонуємо всю цю гнучкість без додаткових витрат.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: helcim.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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