Interactio є провідною платформою дистанційних рішень, яка використовувалася для інтерпретації та трансляції понад 42 000 подій з моменту її запуску в 2014 році. Сьогодні вона поєднує в собі просту та інтуїтивно зрозумілу установку з розширеною функцією RSI (віддалений синхронний переклад) і системою віддаленого учасника. Завдяки необмеженій кількості мов і до 2000 учасників у віртуальній кімнаті Interactio забезпечує безпечне та високоякісне рішення для понад 2000 віддалених і гібридних зустрічей щомісяця. Використовуючи технологію медіа-мережі Dante, Interactio інтегрується до локальної інфраструктури обладнання для конференцій/усного перекладу, з’єднуючи віддалену багатомовну платформу з обладнанням на місці. У 2020 році рішення Interactio стало вибором №1 європейських інституцій, слугуючи комунікаційним мостом для міжнародної конференції з внесків «Coronavirus Global Response» 4 травня 2020 року. Щодня Interactio служить багатомовною платформою для представників Європейського парламенту, Європейської комісії, Організації Об’єднаних Націй, Державного департаменту США та інших урядових організацій, допомагаючи зростанню демократії. За останні 5 років Interactio також стала офіційним глобальним партнером TEDx і надавала послуги синхронного перекладу на конференціях Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Дені Джонсон, Браян Трейсі та інші. Interactio залишається найкращим рішенням RSI в галузі з оцінкою Trustpilot 4,8 і рекордом 976 000 відвідувачів, які підтримуються одночасно.

Вебсайт: interactio.io

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