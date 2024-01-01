Interactio

Interactio

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: interactio.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Interactio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Interactio є провідною платформою дистанційних рішень, яка використовувалася для інтерпретації та трансляції понад 42 000 подій з моменту її запуску в 2014 році. Сьогодні вона поєднує в собі просту та інтуїтивно зрозумілу установку з розширеною функцією RSI (віддалений синхронний переклад) і системою віддаленого учасника. Завдяки необмеженій кількості мов і до 2000 учасників у віртуальній кімнаті Interactio забезпечує безпечне та високоякісне рішення для понад 2000 віддалених і гібридних зустрічей щомісяця. Використовуючи технологію медіа-мережі Dante, Interactio інтегрується до локальної інфраструктури обладнання для конференцій/усного перекладу, з’єднуючи віддалену багатомовну платформу з обладнанням на місці. У 2020 році рішення Interactio стало вибором №1 європейських інституцій, слугуючи комунікаційним мостом для міжнародної конференції з внесків «Coronavirus Global Response» 4 травня 2020 року. Щодня Interactio служить багатомовною платформою для представників Європейського парламенту, Європейської комісії, Організації Об’єднаних Націй, Державного департаменту США та інших урядових організацій, допомагаючи зростанню демократії. За останні 5 років Interactio також стала офіційним глобальним партнером TEDx і надавала послуги синхронного перекладу на конференціях Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Дені Джонсон, Браян Трейсі та інші. Interactio залишається найкращим рішенням RSI в галузі з оцінкою Trustpilot 4,8 і рекордом 976 000 відвідувачів, які підтримуються одночасно.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: interactio.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Interactio». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

larksuite.com

Вам також може сподобатися

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Remote

Remote

remote.com

WHO

WHO

who.int

CallSwitch

CallSwitch

callswitch.net

LoopUp

LoopUp

loopup.com

Wisepops

Wisepops

wisepops.com

Drovio

Drovio

drovio.com

mEDRA

mEDRA

medra.org

EasyParcel

EasyParcel

easyparcel.com

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

Juno

Juno

heyjuno.co

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності