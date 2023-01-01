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mEDRA

mEDRA

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Вебсайт: medra.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

mEDRA — багатомовне Європейське агентство з реєстрації DOI, стандартного постійного ідентифікатора для будь-якої форми інтелектуальної власності в цифровій мережі.

Вебсайт: medra.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «mEDRA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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