ORCID надає постійний цифровий ідентифікатор (ID ORCID), яким ви володієте та контролюєте, і який відрізняє вас від усіх інших дослідників.

Вебсайт: orcid.org

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