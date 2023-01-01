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Coffreo

Coffreo

coffreo.com

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Coffreo — це ваше власне місце для зберігання важливих документів завжди під рукою. Без будь-яких витрат ваш цифровий HR-сейф забезпечує вам архівування доказів для цифрових платіжних відомостей, виданих вашим роботодавцем, і дозволяє підписувати ваші трудові договори онлайн...

Вебсайт: coffreo.com

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