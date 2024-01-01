Gruveo

Gruveo

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Вебсайт: gruveo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gruveo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Gruveo надає вам магічне посилання для виклику, за допомогою якого клієнти можуть зустрітися з вами віч-на-віч. Посилання Gruveo починає відеодзвінок із вами прямо в браузері абонента. Обліковий запис або встановлення не потрібні, навіть на мобільному!
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: gruveo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gruveo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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