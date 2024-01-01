Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Gruveo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Gruveo надає вам магічне посилання для виклику, за допомогою якого клієнти можуть зустрітися з вами віч-на-віч. Посилання Gruveo починає відеодзвінок із вами прямо в браузері абонента. Обліковий запис або встановлення не потрібні, навіть на мобільному!

Вебсайт: gruveo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Gruveo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.