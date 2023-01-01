Створіть захоплююче відео разом із другом. Інші програми для відеодзвінків дозволяють вибирати між своїм обличчям і тим, на що ви дивитеся. За допомогою OOO ви можете знімати те, що відбувається перед вами, і ділитися своєю реакцією в реальному часі на тому самому екрані, щоб ви могли бути в центрі подій.

Вебсайт: ooo.mmhmm.app

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