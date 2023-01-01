Швидший спосіб створювати програми для даних і обмінюватися ними. Streamlit за лічені хвилини перетворює сценарії даних на веб-програми, якими можна спільно користуватися. Усе на чистому Python. Досвід роботи з інтерфейсом не потрібен.

Вебсайт: streamlit.io

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