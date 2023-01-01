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Paytm

Paytm

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Вебсайт: paytm.com

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#PaytmKaro для миттєвих платежів через UPI за допомогою будь-якого банківського рахунку (не потрібен KYC) або гаманця Paytm. Завантажте додаток і посилання на UPI. Поповнюйте передплачений мобільний зв’язок, оплачуйте рахунки за комунальні послуги, поповнюйте DTH для Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Також бронюйте квитки на фільми, події та подорожі на Paytm.

Вебсайт: paytm.com

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