Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Paytm» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

#PaytmKaro для миттєвих платежів через UPI за допомогою будь-якого банківського рахунку (не потрібен KYC) або гаманця Paytm. Завантажте додаток і посилання на UPI. Поповнюйте передплачений мобільний зв’язок, оплачуйте рахунки за комунальні послуги, поповнюйте DTH для Airtel, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV. Також бронюйте квитки на фільми, події та подорожі на Paytm.

Вебсайт: paytm.com

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