EDICOM

EDICOM

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Вебсайт: edicomgroup.com

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EDICOM, міжнародний лідер у сфері EDI та ЕЛЕКТРОННИХ РАХУНКІВ, розробляє платформи для передачі та інтеграції даних між підприємствами, завжди дотримуючись суворих критеріїв професіоналізму, прозорості та ефективності. EDICOM має можливість зберігати юридичні умови документів і файлів, архівованих із гарантією автентичності та цілісності протягом тривалого часу. EDICOM є першою компанією, сертифікованою Міністерством енергетики, туризму та цифрової політики, яка пропонує довгострокову послугу електронного архівування за сертифікацією eIDAS для всього Європейського Союзу. EDICOM продає та надає послуги в режимі ASP-SaaS (Application Service Provider), моделі, яка дозволяє компаніям передавати складні та дорогі технологічні та людські ресурси, необхідні для розгортання та керування рішенням EDI, аутсорсингу. Ця бізнес-модель реалізується завдяки хмарній платформі EDICOM B2B, потужній технологічній інфраструктурі з власним розробленим програмним забезпеченням, постійно оновленим апаратним забезпеченням і налаштованими системами зв’язку та послугами управління.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: edicomgroup.com

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QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

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DMM.com

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