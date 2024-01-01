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Discern

Discern

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Вебсайт: discern.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Discern» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або років розробки платформи. Розпізнавання — це легка бізнес-аналітика. Наша готова конфігурація дає змогу клієнтам почати роботу із сотнями показників і їх повним

Категорії:

Business
Аналітичні платформи
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: discern.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Discern». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Canva

canva.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Tableau

Tableau

tableau.com

Looker

Looker

looker.com

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Grow

Grow

grow.com

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Visme

Visme

visme.co

Infogram

Infogram

infogram.com

Metabase

Metabase

metabase.com

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Drafter AI

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