Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Baremetrics» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Baremetrics — це аналітика підписок і статистика: одним клацанням миші ви отримаєте сотні цінних показників і бізнес-аналитики!

Вебсайт: baremetrics.com

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