BusinessMan ERP

BusinessMan - Business Manager Enterprise - це комплексна система управління бізнесом (BMS) Він включає в себе всі функції керування бізнесом, які ви очікуєте знайти, а також багато додаткових функцій, яких немає в багатьох інших типах програмного забезпечення для керування бізнесом. BME базується на відзначеному нагородами клієнт-серверному рішенні BusinessMan Enterprise, яке розроблялося протягом понад 25 років до того місця, де воно сьогодні працює, використовуючи новітні веб-технології, щоб надати вам продуктивність, гнучкість і багатий набір функцій. забезпечуючи доступ з усіх платформ, що підтримують сучасний веб-браузер.

Вебсайт: businessmanerp.com

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