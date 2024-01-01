Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Managerium» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Managerium — адаптивне програмне забезпечення для керування бізнесом, яке поєднує в собі зручний інтерфейс із гнучкістю, щоб забезпечити ефективну автоматизовану систему для різних типів бізнесу. Це програмне забезпечення створено для централізації бази даних компанії, автоматизації рутинних завдань і спрощення бізнес-процесів.

Вебсайт: managerium.io

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