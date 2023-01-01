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Parking Badge

Parking Badge

parkingbadge.com

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Parking Badge — це інноваційний постачальник програмного забезпечення для систем управління паркуванням і контролю паркування. Наша мета полягає в тому, щоб надати сучасну та зручну систему паркування, яка автоматизує керування паркуванням і дотримання вимог для багатьох різних додатків реального світу.

Вебсайт: parkingbadge.com

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