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Yaay

Yaay

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Вебсайт: yaay.com.tr

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Ура, нова соціальна платформа Туреччини! ЧОМУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ YAAY? ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА БЕЙДЖІВ: що більше лайків ви отримаєте, то більше балів заробите! КАТЕГОРІЇ: не заблукайте серед тисяч постів! Слідкуйте за категоріями та діліться публікаціями відповідно до своїх інтересів. ПУБЛІКАЦІЇ БЕЗ КОМЕНТІВ: якщо хочете, закрийте публікації для коментарів і вільно діліться своїми думками. ЛЕГКИЙ У КОРИСТУВАННІ ІНТЕРФЕЙС: Простий і зручний дизайн.

Вебсайт: yaay.com.tr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yaay». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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