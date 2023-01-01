Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Yaay» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ура, нова соціальна платформа Туреччини! ЧОМУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ YAAY? ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА БЕЙДЖІВ: що більше лайків ви отримаєте, то більше балів заробите! КАТЕГОРІЇ: не заблукайте серед тисяч постів! Слідкуйте за категоріями та діліться публікаціями відповідно до своїх інтересів. ПУБЛІКАЦІЇ БЕЗ КОМЕНТІВ: якщо хочете, закрийте публікації для коментарів і вільно діліться своїми думками. ЛЕГКИЙ У КОРИСТУВАННІ ІНТЕРФЕЙС: Простий і зручний дизайн.

Вебсайт: yaay.com.tr

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