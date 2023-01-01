Pulpo
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pulpo» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: usepulpo.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pulpo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
ManaTime
manatime.com
Imagator
imagator.co
SeeMeHired Company
seemehired.com
Adobe Creative Cloud
adobe.com
Tresorit Send
send.tresorit.com
JioCloud
jiocloud.com
Coin Stats
coinstats.app
WebWormhole
webwormhole.io
Reviewshake
reviewshake.com
Taskworld
taskworld.com
Meta Business Suite
business.facebook.com
GreenBii
greenbii.com