Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Coin Stats» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Маєте криптовалюту на кількох біржах і гаманцях? Синхронізуйте їх із CoinStats, щоб відстежувати та керувати ними з одного місця. Відстежуйте 8000+ монет і 300+ обмінів.

Вебсайт: coinstats.app

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