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ManaTime

ManaTime

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: manatime.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ManaTime» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ManaTime — це онлайн-програмне забезпечення, яке дозволяє вам керувати відпусткою та відсутністю в компанії.

Вебсайт: manatime.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ManaTime». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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