Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BeatSwitch» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Модульне програмне забезпечення для управління фестивалями та музичними подіями, яке дозволяє керувати фестивальними операціями, акредитацією, командами та виконавцями.

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Вебсайт: beatswitch.com

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