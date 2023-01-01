Minimax — це Web3 MetaApp — місце, де ви можете взаємодіяти з багатьма протоколами DeFi, розділеними за категоріями (Swap, Earn, Borrow тощо) і блокчейнами через уніфікований інтерфейс, маючи при цьому огляд простору Web3 високого рівня.

Вебсайт: minimax.finance

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