Альтернативи - Discern
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...
Kittl
kittl.com
Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.
Genially
genial.ly
Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — це американський постачальник стокових фотографій, відеоматеріалів, фондової музики та інструментів для редагування; її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Заснована в 2003 році програмістом і фотографом Джоном Орінгером, Shutterstock підтримує бібліотеку з близько 200 мільйонів бе...
Litmaps
litmaps.com
Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
Rose AI
rose.ai
Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Databox
databox.com
Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
Grist
getgrist.com
Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...
Geckoboard
geckoboard.com
Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — це онлайн-платформа інформаційних панелей для створення потужних інформаційних панелей у реальному часі для вашої команди чи клієнтів.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
Chartio
chartio.com
Хмарне рішення бізнес-аналітики та аналітики Chartio дозволяє кожному аналізувати свої дані зі своїх бізнес-додатків.
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Mineo
mineo.app
Перетворіть блокноти Python на програми даних. Mineo — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання програм для обробки даних на основі заряджених блокнотів Python.
Reportz
reportz.io
Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.