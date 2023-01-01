Blerter — це проста та зручна у використанні платформа для проведення подій, яка допомагає вам централізувати комунікації, операції та процеси безпеки, об’єднуючи всю вашу команду в одному місці. Оптимізуйте свою доставку, будьте готові до того, що може піти не так, і збільште залучення команди під час наступного заходу. Показуйте менше айвері, будьте готові до речей, які можуть піти не так, і збільште участь команди під час наступного заходу.

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Вебсайт: blerter.com

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