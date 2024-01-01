BirdDog Software

BirdDog Software

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Вебсайт: birddogsw.com

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BirdDog Software — це провідний інтегрований веб-пакет програмного забезпечення, включаючи програмне забезпечення для виконання замовлень, CRM та електронної комерції. BirdDog Enterprise також є найкращим у галузі бізнес-програмним забезпеченням типу «Програмне забезпечення як послуга» (SaaS), яке підтримує всю вашу компанію в єдиному інтегрованому та потужному програмному рішенні для управління бізнесом. Що робить BirdDog Enterprise унікальним, так це те, що він побудований на одній платформі, тому продажі, підтримка, доставка та виставлення рахунків використовують однакову інформацію під час кожної взаємодії. Enterprise надає вам життєво важливу бізнес-аналітику в режимі реального часу, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: birddogsw.com

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NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

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