Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для інших потреб. Завітайте до штаб-квартири Blastramp, перш ніж приймати будь-які рішення щодо багатоканального рішення для керування замовленнями та запасами. Ми прагнемо зробити гігантський стрибок для брендкінду! ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Створено для невеликого, але зростаючого бренду з кількома каналами продажів - Надійні функції управління запасами та замовленнями - Централізований центр керує всім життєвим циклом від заводського замовлення на замовлення до керування поверненнями. - Функції CRM, орієнтовані на замовлення, консолідують комунікацію між персоналом бренду, постачальниками, торговими представниками, 3PL/складом і клієнтами. - Проста структура ціноутворення (без прихованих комісій) ІНТЕГРАЦІЯ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ІНТЕГРАЦІЯ: ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА ОПТОВИЙ ПРОДАЖ - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІК І POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ІНТЕГРАЦІЇ: ДОСТАВКА ТА ВИКОНАННЯ - ShipStation - 2Ship ІНТЕГРАЦІЇ: 3PL ПАРТНЕРИ - Logiwa - Виконання AMS - Виконання NRI - Виконання Verde

Вебсайт: blastramp.com

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