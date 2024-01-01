Shipedge

Shipedge

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Вебсайт: shipedge.com

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Shipedge — це модульне та масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge повністю базується на Інтернеті, а його основними модулями є системи керування замовленнями та системи управління складом для автоматизації операцій електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям створити ефективний фулфілмент замовлень, керуючи одним або кількома складами (мережі фулфілменту). Інші модулі включають повернення та обмін, доставку кількома перевізниками, управління поставками, багатоканальні інтеграції, маршрутизацію замовлень, білінг 3PL, мобільні програми WMS та багато іншого. Рішення Shipedge для керування замовленнями (OMS) підключає всі можливі джерела запасів до багатьох каналів онлайн-продажу. Shipedge спрямовує замовлення до найкращого місця на складі, вибираючи між доставкою в магазин або самовивозом, центрами виконання чи партнерськими складами, включно з керуванням пересиланням між вашими центрами розподілу. Інші модулі включають управління постачальниками, прогнозування запасів. Shipedge зменшує запаси та витрати на доставку, покращуючи взаємодію з клієнтами. Комплексна система управління складом (WMS) від Shipedge розроблена для центрів електронної комерції, які працюють із кількома клієнтами. Він включає в себе технологію штрих-кодування, мобільні програми для смартфонів, управління проектами, алгоритми пакування, комплексне повернення та обмін, магазин тарифів доставки, контроль партій/серійних номерів/терміну придатності та багато іншого. Shipedge використовує передові веб-технології та бездротові технології для оптимізації та спрощення операцій, усунення помилок, оптимізації використання простору та зниження витрат на робочу силу. Shipedge — це найповніше рішення OMS і WMS для спрощення й автоматизації складних операцій електронної комерції.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: shipedge.com

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