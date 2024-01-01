Програмне забезпечення для багатоканальної торгівлі - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення багатоканальної комерції дозволяє компаніям створювати безперебійний досвід покупки, дозволяючи клієнтам взаємодіяти через усі доступні канали купівлі та впливу. Цей тип програмного забезпечення надає уніфіковану платформу, оснащену всіма необхідними інструментами для керування багатьма каналами, включаючи онлайн, мобільні пристрої, магазини та соціальні мережі. Це максимізує точки взаємодії з клієнтами, мінімізуючи зусилля серверної частини. Будь-який комерційний бізнес може отримати вигоду від багатоканального рішення, особливо ті, які інтегрують онлайн і звичайні канали, які традиційно працюють зовсім по-різному. Для досягнення оптимальної продуктивності програмне забезпечення багатоканальної комерції має інтегруватися з платформами електронної комерції, системами управління роздрібною торгівлею, системами ERP і маркетинговим програмним забезпеченням. Конфігурація цих інтеграцій буде відрізнятися залежно від платформи та потреб користувачів, але головною метою є підключення всіх відповідних каналів продажів. Крім того, багатоканальне програмне забезпечення має керувати як онлайн-каналом, так і каналом у магазині, на відміну від багатоканального програмного забезпечення для роздрібної торгівлі, яке зосереджується головним чином на об’єднанні різних каналів електронної комерції.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce — це платформа електронної комерції, що зареєстрована на NASDAQ і надає роздрібним торговцям послуги програмного забезпечення як послуги. Платформа компанії включає створення інтернет-магазину, пошукову оптимізацію, хостинг, маркетинг і безпеку для малого та середнього бізнесу.
DelightChat
delightchat.io
Збільшуйте продажі та керуйте підтримкою без зусиль - Багатоканальна підтримка клієнтів - відповідайте клієнтам через усі канали з єдиної інформаційної панелі - WhatsApp, Instagram, Facebook, електронна пошта та чат. - WhatsApp Marketing - Надсилайте рекламні трансляції за допомогою офіційного API ...
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизуйте маркетинг електронної комерції за допомогою багатоканального обміну повідомленнями. Зростайте швидше та збільшуйте продажі за допомогою багатоканальної системи обміну повідомленнями CRM із живим чатом, чат-ботами та автоматизацією маркетингу.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа №1 для оптимізації каналів даних і систем керування каналами продуктів дозволяє розміщувати ваші продукти в списку будь-де, де люди здійснюють покупки в Інтернеті, зокрема в Google Shopping, Amazon і Facebook.
PIPE17
pipe17.com
Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Syncware
syncware.com
Програмне забезпечення для автоматизації для синхронізації замовлень, поставок і запасів для багатоканальних брендів споживчих товарів
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Quivers
quivers.com
Quivers offers a collaborative commerce solution to help your brand fulfill orders directly without competing with retailers.
Omisell
omisell.com
Omisell’s mission is to provide a simple and seamless experience for online sellers. We offer services and solutions that assist sellers in managing orders across all offline and online sales channels. Analyzing sales strategies and automating order fulfillment become significantly easier, backed by...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit is an e-commerce software solution that allows you to quickly and simply manage all of your online marketplace and e-commerce systems' order and invoicing procedures from a single panel. The Bicockpit product management tool makes cross-platform product transfer simple for users. Products ...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder is a premium multi-channel retailing solution for businesses who sell on eBay, Amazon, Magento, Shopify, and more.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID multi-channel sales automation helps retailers grow sales and cut order processing and shipping costs across multiple store locations and online channels.
Twirll
twirll.com
All the business applications in one cloud solution to grow , automate and run business for Hospitality , Retail (B2C), Wholesale (B2B), Manufacturing & Services
Accumula
accumula.com
Accumula's omnichannel platform unites retailers' online and offline channels to create a seamless customer experience. We integrate e-commerce, in-store , and back office operations into a single system, minimizing retraining and maximizing sales. Retailers sell more with Accumula by making their i...
ChannelApe
channelape.com
Strategic Inventory Management Software for Commerce Three core products: 1. Insights - Dashboard, Reports and Alerts built for Omnichannel Brands Know exactly what you have where and why. Business Intelligence built for commerce. Reports around orders, fulfillments, inventory, and product performan...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — це глобальна платформа для розвитку багатоканальних роздрібних торговців. Керуйте всією комерційною операцією з однієї платформи. Завдяки більш ніж 100 інтеграціям (включно з такими популярними платформами, як Amazon, eBay, Shopify і Walmart), Linnworks покриває все, що вам потрібно – ві...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — це модульне та масштабоване рішення для автоматизації складних операцій електронної комерції. Shipedge повністю базується на Інтернеті, а його основними модулями є системи керування замовленнями та системи управління складом для автоматизації операцій електронної комерції. Ми допомагаємо ...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів ...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для міжнародної інтеграції електронної комерції на базі штучного інтелекту. Вона є сильним прихильником компаній, які хочуть досягти успіху на міжнародній арені електронної комерції. Він надає широкий спектр послуг, включаючи...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантує найшвидший час електронної комерції B2B, щоб отримати цінність на ринку. Наше прагнення до успіху клієнта, низька простота/без коду та уніфікована цілісність даних через систему StockPort™ надають вам партнера електронної комерції, відданого вашому успіху.
ikas
ikas.com
ikas — це інноваційна платформа електронної комерції, яка була спеціально розроблена для малих і середніх підприємств і підприємців. Його зручний інтерфейс дозволяє користувачеві легко створити інтернет-магазин, не вимагаючи жодних технічних знань. Крім того, його вдосконалені функції дозволяють без...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes поєднує в одній центральній системі управління інформацією про продукт (PIM), управління каналами / каналами та аналітику цифрових полиць, що забезпечує цілісну оптимізацію всіх каналів продажів. Таким чином, shopvibes підтримує бренди, виробників і роздрібних торговців у багатоканальних п...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Kooomo
kooomo.com
Полегшіть продажі за допомогою систем хмарної торгівлі Kooomo®. Подивіться, як наша платформа цифрової торгівлі демонструє ваші продукти, і допоможіть охопити більше...