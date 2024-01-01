Spot the Differences

Spot the Differences

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web üzerinde oynat

Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Spot the Differences çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Farkları Bul, iki görüntü arasındaki eşitsizlikleri araştırırken gözlem becerilerinizi zorlayan bir bulmaca oyunudur! Masallardan sahnelerin yer aldığı sayısız sevimli tablo, leziz yemekler ve büyüleyici sokak manzaralarıyla her kat keyifli bir görsel şölen sunuyor. Dikkatli olun; tüm doğru farklılıkları tespit etmek için seviye başına yalnızca üç canınız var. Sıkışmış hissi? Endişelenme! Yardım için ipucu düğmesine tıklamanız yeterlidir. Gözlerinizi keskinleştirin ve tüm farklılıkları ortaya çıkarın!

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spot the Differences ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Simply Prop Hunt

Simply Prop Hunt

poki.com

Mika's Candy Adventure

Mika's Candy Adventure

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Grandma's Delicious Cakes

Grandma's Delicious Cakes

poki.com

JustBuild.LOL

JustBuild.LOL

justbuild.lol

Yarn Untangle

Yarn Untangle

poki.com

Lampada Street

Lampada Street

poki.com

Doctor Teeth

Doctor Teeth

poki.com

Top Chef Hero 2

Top Chef Hero 2

poki.com

Flip Hero

Flip Hero

poki.com

Fruit Wheel

Fruit Wheel

poki.com

Detective Loupe Puzzle

Detective Loupe Puzzle

poki.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası