Spot the Differences

Farkları Bul, iki görüntü arasındaki eşitsizlikleri araştırırken gözlem becerilerinizi zorlayan bir bulmaca oyunudur! Masallardan sahnelerin yer aldığı sayısız sevimli tablo, leziz yemekler ve büyüleyici sokak manzaralarıyla her kat keyifli bir görsel şölen sunuyor. Dikkatli olun; tüm doğru farklılıkları tespit etmek için seviye başına yalnızca üç canınız var. Sıkışmış hissi? Endişelenme! Yardım için ipucu düğmesine tıklamanız yeterlidir. Gözlerinizi keskinleştirin ve tüm farklılıkları ortaya çıkarın!

Web Sitesi: poki.com

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