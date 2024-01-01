Simply Prop Hunt

Simply Prop Hunt

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Simply Prop Hunt'ta en iyi saklambaç oyununu oynayın! Bu çok oyunculu nesne avı oyununda, Nesne veya Avcı olarak oynarsınız. Nesneler, seviyede bulabileceğiniz öğeler olarak gizlenmiştir ve görünürde saklanmak, Nesnelerin sorumluluğundadır. Yine de dikkatli olun! Aynı yerde çok uzun süre kalırsanız titremeye başlarsınız, bu da fark edilmenizi kolaylaştırır. Bir Avcı olarak, Nesneleri bulmak için jetpack'ler ve kazmalarla donatılırsınız. Eğer bulursan, kaçmadan hemen vur! Avcı karakteriniz için kilidini açabileceğiniz pek çok öğe ve oynayabileceğiniz tonlarca sahne donanımı var. Simply Prop Hunt'ta en sinsi Nesne ve en keskin Avcı olabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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