Fruit Wheel, klasik karpuz ve Suika oyununu yeni bir seviyeye taşıyor! Dikkatlice hedefleyin ve merkezden tekerleğe kadar çeşitli öğeleri vurun. İki özdeş öğenin buluşup daha büyük ve daha iyi bir şeye dönüşmesini izleyin! Lezzetli yiyeceklerle başlayın ve balıkları, hayvanları ve daha fazlasını içeren heyecan verici yeni seviyelerin kilidini açın. Destansı kombinasyonlar için benzer öğeleri bir araya getirmek için mıknatısları kullanın. Kaç seviyenin kilidini açabilirsin?

Web Sitesi: poki.com

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