Retro Bowl, New Star Games tarafından oluşturulan Amerikan tarzı bir futbol oyunudur. Rüya takımınızı zafere taşımaya hazır mısınız? NFL serinizin patronu olun, kadronuzu genişletin, takımınızı ve hayranlarınızı mutlu etmek için basın görevlerinizle ilgilenin. Takımınızı ve stratejinizi özelleştirmenin sonsuz yolları, oyunun asla tekrarlanmayacağını veya sıkıcı olmayacağını garanti edecektir. Hatta her oyuncunun adını, formasını veya yerini bile düzenleyebilirsiniz! Ücretsiz ajansın yardımıyla ekibinizi beğeninize göre kolayca geliştirebilir veya yeniden oluşturabilirsiniz. Retro Bowl, kontrol ve otomatik oynatmanın mükemmel bir karışımına sahiptir, bu nedenle bu muhteşem retro tarzdaki takım yönetimi oyununu elinizden bırakamayacaksınız! Dereceyi geçip takımınızı en büyük ödüle kadar götürebilir misiniz? Retro Bowl PC'nizde oynanabilir. Retro Bowl'un 2021 güncellemesinden bu yana, cep telefonunuzu ve tabletinizi kullanarak web üzerinden oynanabilmektedir!Navigate - Fare / TrackpadSelect - LMBRetro Bowl, New Star Games Ltd. tarafından oluşturulmuştur. Bu onların Poki'deki ilk oyunudur!Retro Bowl çevrimiçi olarak oynanabilir ve çevrimdışı!Evet, Retro Bowl Poki'de mobil cihazınızı kullanarak oynanabilir!Retro Bowl'da savunmada değil hücumda oynarsınız. Bu sadece kaliteli bir hücum oluşturmanın iyi bir savunma oluşturmaktan daha önemli olduğu anlamına gelmez, aynı zamanda hiçbir bireysel savunma pozisyonunun diğer savunma pozisyonlarından daha önemli olmadığı anlamına da gelir. Oyuncunun altındaki mavi daireye tıklayın. Koşarken kaydırma hareketiyle yukarı aşağı hareket edebilirsiniz. Retro Bowl'da takımları değiştirebilirsiniz. Retro Bowl'da takım değiştirdiğinizde, takımın görüntülenen reytinglerine bakılmaksızın, geçiş yaptığınız takımın, kariyerinize başladığınız takım kadar kötü durumda olmasını makul bir şekilde bekleyebilirsiniz.Retro Bowl'daki maaş tavanı şu tarihten başlar: 200 milyon dolar! Poki.no'da arkadaşlarınızla Retro Bowl ve diğer oyunları oynamanın en güvenli yolu. Retro Bowl'u bilgisayarınızda, cep telefonlarınızda ve tabletlerinizde Poki'de oynayabilirsiniz.

