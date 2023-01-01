İnsanları uzaylı istilasından kurtarın! Bu atış oyununda Raze serisinin klasik ve yeni karakterleri yer alıyor. Yolunuza çıkan her düşmanı ortadan kaldırmak için savaşçınızı çok sayıda fütüristik silahla donatın. Dünyayı kurtardıktan sonra takım değiştirebilir ve uzaylılar için savaşabilirsiniz!

Web Sitesi: poki.com

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