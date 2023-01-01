Marble Run, kendi 3 boyutlu mermer parkurunuzu oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Oyulmuş ahşap blokları veya rayları kullanarak bir parkur inşa edin. Asansör, vantilatör, top ve daha fazlası gibi kullanabileceğiniz özel eşyalar bile var! Bir bilye seçin ve parkurunuzu oluşturmaya başlayın. Hatta rayın üzerine bazı lambalar koyabilir veya gündüz veya gece arka planı arasında geçiş yapabilirsiniz. Parçanızı oluşturun, test edin ve kaydetmeyi unutmayın! Harika bir Marble Run parkuru yaratabilir misin? Kontroller: Yapı - sol fare tıklamasıGenel Bakış - sağ fare tıklaması (basılı tutun)Yakınlaştırma - kaydırmaEtrafta hareket etme - ok tuşlarıYaratıcı hakkında: Marble Run, Patyuk Games tarafından oluşturuldu. Bu onun Poki'deki ilk oyunu!

Web Sitesi: poki.com

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