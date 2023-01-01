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Getaway Shootout

Getaway Shootout

poki.com

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Getaway Shootout'ta, çıkarma noktasına kadar diğer üç kişiyle yarışacaksınız. Ancak bu sıradan bir yarış değil, çünkü bitiş çizgisine yalnızca atlayarak ulaşabilirsiniz. Bu iki oyunculu oyunda bilgisayarı veya arkadaşlarınızdan birini geride bırakmayı deneyin. Engellerle dolu bitiş yolunda, rekabeti yenmek için her türlü silahı ve güçlendirmeyi bulacaksınız. W - sola atla E - sağa atla R - güçlendirmeI - sola atla O - sağa atla P - güçlendirme

Web Sitesi: poki.com

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