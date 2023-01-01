Fatcat, Nitrome tarafından yapılmış bir shootem'dir. Zorlu mikropları yenmek için şehir semalarında uçun! Kediyi ve fareyi beladan uzak tutun. Kümes hayvanlarının patlayıcı ışınlarını her zaman ateşleyebilirsiniz. Yeteneklerine enerji kazandırmak ve mega geğirmeyi etkinleştirmek için kedinizi pastayla besleyin! Fareyi hareket ettirmek: Ok tuşlarıyla hareket edin Ateş etmek için sol fare düğmesini basılı tutun Kediyi hareket ettirmek: WASDF ile hareket edin Bir mega lazeri serbest bırakmak için kediyi besleyin Fatcat yaratıldı Nitrome tarafından bir flash oyun olarak ve daha sonra Poki için AwayFL tarafından HTML5'te taklit edilmiştir. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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