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Castle Woodwarf

Castle Woodwarf

poki.com

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Castle Woodwarf, bir Cüce topluluğunun gelişmesinden sorumlu olduğunuz boş bir simülasyon oyunudur. Klanınızın odunculuk, balıkçılık, toplayıcılık ve koruma gibi önceliklerini belirlemek için stratejik becerilerinizi kullanın. Ayrıca köyünüzün altında, ara sıra yaklaşan düşman sürüsünden uzak tutmanız gereken bir ejderhanız var. Bir cüceyi eğittiğinizde, kaynaklar üzerinde kendi başlarına çalışacaklardır. Ağaç kesmek, balık yakalamak, kalenizi ve çevrenizi geliştirmek için birkaç cüce toplayarak başlayın. Bazı yükseltmeler cücelerinizin daha fazla yiyecek tüketmesine neden olacaktır, bu nedenle her zaman tüm ihtiyaçları dengelemeyi ve her zaman yeterli balığa sahip olmayı unutmayın. Devam edin ve diğer tüm cücelere bir topluluğu nasıl yöneteceklerini gösterin! İyileştirmeler yapın - Satın almak için bir yükseltmeye tıklayın veya dokunun. Otomatik olarak suya gidecek ve yiyecek için balık tutacak bir Fisher cücesi kiralayın veya odun için ağaçları kesecek bir Oduncu kiralayın . Bu malzemeleri ve yiyecekleri bir toplama cücesi ile de toplayabilirsiniz. Castle Woodwarf, Hırvatistan merkezli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Domo Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Castle Woodwarf'ı Poki'de oynamak ücretsizdir. Castle Woodwarf telefonunuzda ve bilgisayarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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