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Village Craft

Village Craft

poki.com

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Village Craft, müreffeh bir ortaçağ kasabası inşa etmeniz gereken bir boşta kalma/yönetim oyunudur. Baltanızdan başka hiçbir şeyiniz olmadan ormanda başlıyorsunuz. Ağaçları kesip ilk binalarınızı inşa ederek ormanı gerçek bir yerleşim yerine dönüştürmeye başlayacaksınız! Kasabanız büyüdükçe size yardım etmek için yeni köylüler taşınacak. Tahtayı kalaslara kesecekler, buğdayı una dönüştürecekler ve ziyarete gelen gezginlere satabileceğiniz başka ürünler üretecekler. Vahşi doğayı gelişen bir köye dönüştürebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Village Craft ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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