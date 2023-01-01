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Village Builder

Village Builder

poki.com

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Village Builder, amacınızın sıfırdan bir yerleşim yeri inşa etmek olduğu bir strateji oyunudur. Başlangıç ​​haritalarından birini seçin ve önce bazı evleri yerleştirmeye başlayın ve kültürünüzü, üretiminizi, kaynaklarınızı ve daha fazlasını artırmayı amaçlayan daha gelişmiş binalara geçin. Bir birimi seçtiğinizde ve onu yerleştirmek için bir döşemenin üzerine geldiğinizde, yerleştirmeden kaç puan alacağınızı gösteren bazı sayılar göreceksiniz. Bir birimin üzerine geldiğinizde, zorunlu komşu döşemeler gibi yerleştirme gerekliliklerini göreceksiniz. Bu detaylara dikkat ederek yerleşimlerinizden en fazla puanı aldığınızdan emin olun. Her başarılı bina seviye atlamaya doğru birikecektir. Bunu yapmak size aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla birim ve uygarlığınızı ilerletmenin benzersiz bir yolunu kazandırır! Öyleyse devam edin ve her haritayı keşfedin ve zamana meydan okuyacak bir imparatorluk geliştirin! Bir birimi seçmek, yerleştirmek, yükseltmek, taşımak veya kaldırmak için farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanın. Village Builder, Project GD tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları! Village Builder'ın açık kaynaklı bir proje olduğunu biliyor muydunuz? Oyunun gelişimini Github sayfasını ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Village Builder'ı Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Village Builder'ı bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Village Builder ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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