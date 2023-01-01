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Big Shot Boxing

Big Shot Boxing

poki.com

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Big Shot Boxing, boks Onur Listesi'nde kariyerinizi sonlandırmak için sıralamada yükselmek için mücadele etmeniz gereken bir boks oyunudur! Bir dövüşçü seçerek başlayın, bir antrenör kiralayın ve bazı hareketleri öğrenin. Rakibinize yumruk, çapraz veya aparkatla vurun ve gardınızı yüksek tuttuğunuzdan emin olun. Rakibinizi sersemletmek için güzel bir kombinasyon atın. Ya en çok puanı toplayarak ya da nakavtla kazanın! Merdivenlerden yukarı çıkın ve yol boyunca sağlığınız, gücünüz, çeneniz ve iyileşmeniz gibi becerilerinizi geliştirdiğinizden emin olun. Bir kavgada yere düştüğünüzde toparlanmak için 10 saniyeniz vardır. Karakterinizin eldivenlerini, şortunu ve botlarını kişiselleştirmek için biraz para kazanın. Ayrıca maçlar kazanarak, unvanlar kazanarak ve unvanınızı savunarak kilidini açabileceğiniz çok sayıda başarı vardır. Hall of Fame'e girecek misin? Kontroller:Sağ ok - jabSol ok - crossX - aparkat Z - blokYaratıcı hakkında: Big ​​Shot Boxing, Colin Lane tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarıyla tanınır: Wrassling, Dunkers, dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf ve çok daha fazlası! Hepsi Poki'de oynanabilir!

Web Sitesi: poki.com

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