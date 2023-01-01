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Avalanche

Avalanche

poki.com

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Avalanche, Nitrome tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Bu oyunda, asıl amacı çığdan kaçmak olan kızaktaki bir penguensiniz. O halde kendi ayaklarınızın üzerinde düşünün ve yolunuza çıkan tüm tehlikeli engelleri aşın. Avalanche'ta iki oyun modu vardır: 15 seviye boyunca oynayabileceğiniz normal hikaye modu. Veya oyunu kaybedene kadar çığdan uzaklaşmaya devam ettiğiniz hayatta kalma modunu deneyin. Avalanche'ta düşmeden kaç balık yakalayabilirsiniz? Hızlandırın - D veya Sağ ok tuşuFren - A veya Sol ok tuşuZıpla - W veya Yukarı ok tuşu (Daha yükseğe atlamak için basılı tutun)Avalanche, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak oluşturuldu ve daha sonra taklit edildi HTML5'te AwayFL tarafından. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Final Ninja, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, Mağara Kaosu 2, İsyan , Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

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