Office.io, patronu olduğunuz bir ofis simülatörü oyunudur. Çalışanları işe alın ve isteklerini kabul edin veya reddedin. Dikkat olmak! Kararlarınız çalışanlarınızı mutlu edecek ya da üzecek. Motivasyon çok düşükse çalışanlar çılgınca şeyler yaparlar!

Web Sitesi: office-io.online

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