Çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası League of Legends için strateji yapıları oluşturun, paylaşın ve tartışın. Taraftarlar takım stratejileri, tekli stratejiler, şampiyon rehberleri ve rün yapıları da dahil olmak üzere stratejiler veya teoriler oluşturabilir.

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