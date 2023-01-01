Virtonomics, gerçek dünya ekonomisi, işletme, girişimcilik ve yönetim ilkelerine dayanan bir iş stratejisi oyunudur. Oyunun amacı karlı ve rekabetçi bir iş yaratmaktır. Her oyuncu, sanal şirketi kendi benzersiz senaryosuna göre geliştirmek için kullanılabilecek bir başlangıç ​​​​sermayesi alır. Kullanıcılar iş hedeflerini, stratejilerini ve taktiklerini özelleştirir. Virtonomics son derece çok yönlüdür - Oyuncular kendi iş hedeflerini, stratejilerini ve taktiklerini seçerler. Gerçek hayatta olduğu gibi, bireyler Perakende, Yüksek Teknoloji, İmalat, Tarım, Tıp vb. alanlarda girişimde bulunabilirler. Her işletme son derece kârlı olabilir; kişinin hedeflerini takip etmek için gereken tek şey bilgi ve kararlılıktır.

Web Sitesi: virtonomics.com

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