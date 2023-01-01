NationStates bir ulus simülasyon oyunudur. Siyasi ideallerinize göre bir ulus yaratın ve halkına değer verin. Veya onlara kasten baskı yapıyorlar. O size kalmış.

Web Sitesi: nationstates.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, NationStates ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.