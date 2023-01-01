Leghe Fantacalcio

2 modda fantezi futbol KLASİK LoL'e göre özelleştirilebilir modüllerle oynama, yedek kulübesi sayısını ve sırasını tercihlerinize göre ayarlama ve diğer yüzlerce seçenekle zenginleştirilmiş klasik fantezi futbol oyunu! MANTRA Çok amaçlı futbolcular, rollerin uzmanlaşması ve taktiksel-stratejik bileşene vurgu yapan "gerçek" modüller ile ilgi çekici ve eğlenceli bir oyun deneyimi. Gelişmiş değiştirme mekanizması.

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