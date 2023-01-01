Gizli kelimeyi keşfedin. İhtiyaç duyduğunuz kadar deneyebilirsiniz. Kelimeler, gizli kelimeye benzerliklerine göre yapay zeka algoritması tarafından sıralandı. Bir kelimeyi gönderdikten sonra, onun hangi pozisyonda olduğunu göreceksiniz. Gizli kelime 1 numaradır. Algoritma Portekizce binlerce metni analiz etti. Aralarındaki benzerliği hesaplamak için kelimelerin kullanıldığı bağlamı kullanır.

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