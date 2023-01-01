Hacker Rangers, güvenlik farkındalığı eğitimi için dünyanın ilk tamamen oyunlaştırılmış platformudur. Oyunlaştırma, çalışanlarınızın öğrenme sürecini keyifli bir deneyime dönüştürür. Liderlik tabloları, rozetler ve sıralamalar, Hacker Rangers'ın kuruluşunuza güvenli alışkanlıkları benimseme sürecini gerçek hayattaki bir oyuna dönüştürmek için sunduğu özelliklerden sadece birkaçıdır. Hacker Rangers'ın tüm eğitim içeriği nanoöğrenme metodolojisine dayalı olarak oluşturulmuştur: çalışanlarınızın kimlik avı mesajlarını, sosyal mühendislik hilelerini ve diğer siber tehditleri nasıl tanıyacaklarını kolayca anlamalarını sağlayacak kısa, odaklanmış ve küçük boyutlu dersler. Animasyonlu ve altyazılı videolar, bildiriler, testler ve çok daha fazlası mevcut! Rangers ekibimize katıldığınızda, tüm Siber Güvenlik Farkındalık Uzmanları ekibimiz, kuruluşunuzun güvenlik farkındalığı görevlisine tüm yolculuk boyunca rehberlik etmeye ve eğitim programınızın tüm yönleriyle ilgili bilgiler sunmaya hazır olacaktır. Çalışanlarınızı güçlendirmek ve kuruluşunuzun güvenliğini güçlendirmek için oyunlaştırmanın sınırsız potansiyelini açığa çıkarın!

Web Sitesi: hackerrangers.com

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