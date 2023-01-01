Quick, Draw!

Bir sinir ağı karalamaları tanımayı öğrenebilir mi? Çizimlerinizi, makine öğrenimi araştırmalarına yardımcı olmak için herkese açık olarak paylaşılan dünyanın en büyük karalama veri kümesine ekleyerek bunun öğretilmesine yardımcı olun.

Web Sitesi: quickdraw.withgoogle.com

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