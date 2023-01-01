Math Pixel Puzzle

Bu gerçekten harika bir 3D matematik bulmaca oyunudur. Bu oyunla mekansal farkındalığınızı ve analitik beyninizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Bu oyunu tamamlayan herkes Einstein'a benzetilebilir!

Web Sitesi: poki.com

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