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Math Pixel Puzzle

Math Pixel Puzzle

poki.com

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Bu gerçekten harika bir 3D matematik bulmaca oyunudur. Bu oyunla mekansal farkındalığınızı ve analitik beyninizi gerçekten geliştirebilirsiniz. Bu oyunu tamamlayan herkes Einstein'a benzetilebilir!

Web Sitesi: poki.com

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